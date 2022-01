Pignorato lo stipendio a Giambellini | Confartigianato lo difende

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Bergamo. I vertici diBergamo si stringono a difesa del loro presidente Giacinto Lucioa cui il Tribunale di Bergamo hanei giorni scorsi 190mila euro. Il codice etico della Confederazione prevede che gli associati si impegnino “ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti” e che i vertici rimettano il mandato “qualora per motivi personali, professionali od oggettivi la propria permanenza possa essere dannosa all’immagine dell’imprenditoria e dell’Organizzazione”. leggi anche Dal tribunale Pignoramento per 190mila ...

AGI - Agenzia Italia

anche il suoda presidente Nell'atto giudiziario si spiega che il pignoramento riguarda 'tutte le somme, dovute e debende a qualsiasi titolo' da sette 'società e associazioni' all'...Ebbene, a proposito di pignoramento è bene sapere che può esseresolo fino a un quinto dello. Entrando nei dettagli, inoltre, ricordiamo che, in caso di debiti, tutti i beni ...Il Tribunale gli ha pignorato 190 mila euro che non ha pagato a una società ma i vertici dell'associazione lo difendono e, alla domanda se possa avere violato la clausola etica, affermano che "mettere ...Tra le procedure esecutive giudiziarie, finalizzate a recuperare forzosamente il credito, si ricorre frequentemente al pignoramento presso terzi, così chiamato in quanto viene notificato anche a un so ...