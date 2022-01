Mobilità Scuola | Mancusi | Siamo Stati Ascoltati

Advertising

infoitinterno : Mobilità scuola 2022/2023 personale docente, educativo e ATA - infoitinterno : Mobilità 2022-2025: le probabili novità e le ipotesi CCNI - Notizie Scuola - PinoDurante : RT @p_durantescuola: La Tecnica della Scuola – 26/01/2022 – VIDEO – Mobilità 2022-2025: le probabili novità e le ipotesi CCNI https://t.co… - EuropeDirectVe : A SCUOLA D'EUROPA ???? Incontri online nelle scuole superiori venete ??Oggi 26 gennaio 2022 all'istituto Zuccante - M… - TecnicaScuola : Contratto mobilità: Cisl Scuola pronta a firmare -- -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità Scuola

Si è svolta ieri la trattativa con le organizzazioni sindacali rappresentative per il rinnovo del Contratto integrativo sulladel personale della(docente, educativo ed ATA) per gli anni dal 2022 al 2025. Un contratto che sostanzialmente non rimuove il vincolo di permanenza trinnale introdotto dal legislatore ......modificato il tessuto sociale e acuito le disuguaglianzeVerrà varato il Patto per la...CITTADINA Verrà avviato un processo partecipato per la redazione del Piano Urbano della...