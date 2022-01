Grande Fratello Vip non andrà più in onda al venerdì | Alfonso Signorini via “per colpa” di Vanessa Incontrada

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un altro cambio di programmazione importante è in vista per ilVip 6. Il reality condotto dasi appresta infatti a non occupare più la prima serata storica deldi Canale 5 perdi. Dietro la decisione del cambio di palinsesto della Mediaset ci sarebbe infatti la necessità di collocare la nuova fiction che vede come protagonista l’attrice spagnola e che dovrebbe debuttare a febbraio proprio nello slot delsera. E che fine faranno i protagonisti della casa più spiata d’Italia? Lo show deve trovare in fretta una nuova collocazione e sembrerebbe che la soluzione sia stata già trovata, come anticipatovi svariato tempo fa. Ecco quali saranno i futuri cambiamenti del ...