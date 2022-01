Grande Fratello Vip, Delia Duran ammette: ''L’amore per Alex è ancora attivo'' (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Delia Duran riflette sul rapporto con Alex Belli, svelando perché ha voluto prendere parte alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 26 gennaio 2022)riflette sul rapporto conBelli, svelando perché ha voluto prendere parte alla sesta edizione delVip.

Advertising

StefanoGuerrera : più di vent’anni di Grande Fratello e l’unico che ce l’ha fatta sul serio è Luca Argentero - SBartezzaghi : Oggi un fratello, grande, sulla Stampa. - sgorbini_matteo : @senzapretese Non si può fare restare nathaly bisogna mandarla via dal grande fratello - EugeniaNapolit1 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia I tempi saranno 'maturi' ma i cittadini? Do una notizia: bassi ascolti per le marat… - Lellamark : RT @catiuz92: Soleil 'Salvate anche voi un Barù dalla foresta del grande fratello.. Poi già con l'uscita di Giacomo e Valeria si sente un v… -