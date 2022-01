Canone Rai speciale, le istruzioni per chiedere il rimborso (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il decreto Sostegni aveva previsto per il 2021 l’esenzione del Canone Rai per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico (bar, ristoranti, alberghi), comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore (circoli, associazioni). Lo stesso decreto stabiliva che chi avesse già pagato il Canone Rai speciale entro lo scorso 22 marzo 2021, avrebbe potuto richiedere un credito d’imposta pari all’intero importo già pagato, da utilizzarsi in compensazione nel modello F24 seguendo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Canone Rai speciale, le istruzioni per il rimborso Con la risoluzione numero 6 del 25 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il decreto Sostegni aveva previsto per il 2021 l’esenzione delRai per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico (bar, ristoranti, alberghi), comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore (circoli, associazioni). Lo stesso decreto stabiliva che chi avesse già pagato ilRaientro lo scorso 22 marzo 2021, avrebbe potuto riun credito d’imposta pari all’intero importo già pagato, da utilizzarsi in compensazione nel modello F24 seguendo ledell’Agenzia delle Entrate.Rai, leper ilCon la risoluzione numero 6 del 25 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le ...

