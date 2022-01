Tinto Brass | Mi chiesero di girare Rambo e 9 settimane e ½

(Di martedì 25 gennaio 2022)ha rivelato che le due più grosse occasioni mancate della sua carriera, a suo modo di vedere, sono statee 9e ½., considerato ancora oggi uno dei registi più provocatori del panorama italiano, è stato recentemente intervistato da un giornalista del Corriere della Sera e durante la conversazione ha confessato chee 9e ½ sono i suoi due più grandi rimpianti dal punto di vista artistico e professionale. A quanto pare il celeberrimo regista di Paprika avrebbe potuto dirigere le due famosissime pellicole con Sylvester Stallone e Mickey Rourke ma i due progetti non furono accettati da colui che all'epoca era il suo produttore: Dino De Laurentiis. Alla domanda del giornalista: "C'è qualcosa a cui ...

, considerato ancora oggi uno dei registi più provocatori del panorama italiano, è stato recentemente intervistato da un giornalista del Corriere della Sera e durante la conversazione ha ...Ha lavorato anche come doppiatore ed è stato diretto da registi del calibro di, Federico Fellini, Ettore Scola e Mario Monicelli. Ha lavorato come autore per il teatro e inoltre ha ...Tinto Brass ha rivelato che le due più grosse occasioni mancate della sua carriera, a suo modo di vedere, sono state Rambo e 9 settimane e ½. Tinto Brass, considerato ancora oggi uno dei registi più p ...«Non sono mai stato convinto del risultato finale di “Yankee (L’americano)” Tinto Brass insieme alla moglie Caterina Varzi (Vision/Sabadin). Dopo quasi sessant’anni di attività Tinto Brass (all’anagra ...