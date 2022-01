Quirinale 2022, Meloni: “Tajani ha un curriculum fantasmagorico, non l’abbiamo inserito nella rosa dei nomi perché coordinatore di partito” (Di martedì 25 gennaio 2022) “Antonio Tajani ha un curriculum fantasmagorico, dieci anni presidente della Commissione europea poi presidente del Parlamento europeo, ma abbiamo scelto di non inserirlo tra i nomi perché è il coordinatore di un partito, non volevamo che si dicesse che le nostre proposte non erano fatte per avvicinare”. A sottolinearlo è Giorgia Meloni, leader e presidente di Fratelli d’Italia, nel corso della conferenza stampa del centrodestra con la quale è stata presentata la rosa di nomi per il Quirinale. Meloni pr L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) “Antonioha un, dieci anni presidente della Commissione europea poi presidente del Parlamento europeo, ma abbiamo scelto di non inserirlo tra iè ildi un, non volevamo che si dicesse che le nostre proposte non erano fatte per avvicinare”. A sottolinearlo è Giorgia, leader e presidente di Fratelli d’Italia, nel corso della conferenza stampa del centrodestra con la quale è stata presentata ladiper ilpr L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - fattoquotidiano : L’avvocato non si sposta, casomai rilancia. Per Giuseppe Conte il no all’elezione di Mario Draghi al Quirinale non… - repubblica : L’allarme di Letta: “Così perdiamo Draghi sia al Quirinale che a Palazzo Chigi” [di Giovanna Vitale] - LoryDowney7 : RT @PBerizzi: C'è da eleggere il presidente della Repubblica, certo. Poi volendo ci sarebbe anche un 12enne preso a calci e sputi perché eb… - tempoweb : Fumata nera per il #Quirinale al secondo scrutinio per la #PresidenzadellaRepubblica #25gennaio #iltempoquotidiano… -