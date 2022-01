Pfizer-BioNTech, al via test clinici sul vaccino specifico contro la variante Omicron (Di martedì 25 gennaio 2022) Pfizer e BioNTech hanno annunciato di avere avviato il reclutamento per un trial clinico che ha l’obiettivo di testare su adulti fino a 55 anni la sicurezza e la risposta immunitaria del loro vaccino... Leggi su feedpress.me (Di martedì 25 gennaio 2022)hanno annunciato di avere avviato il reclutamento per un trial clinico che ha l’obiettivo diare su adulti fino a 55 anni la sicurezza e la risposta immunitaria del loro...

