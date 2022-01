LIVE Nadal-Shapovalov 6-3 6-4 4-6 3-6 6-3, Australian Open 2022 in DIRETTA: Rafa si prende la semifinale dopo un lungo braccio di ferro! (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GAME, SET AND MATCH! Rafa Nadal BATTE AL QUINTO SET DENIS Shapovalov E VOLA IN semifinale AGLI Australian Open 2022! 40-15 Shapovalov manda la risposta sulla seconda in rete: due match point Nadal! 30-15 Prima vincente ad uscire di Nadal. 15-15 Stavolta è buona la risposta di Shapovalov, Nadal sorpreso dal suo colpo. 15-0 Steccata di dritto del canadese sul colpo potente di Rafa. GAME Shapovalov, 5-3. Buona prima di servizio del nordamericano. Ora Nadal serve per il match. 40-15 Risposta profonda di Nadal che coglie impreparato il suo ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGAME, SET AND MATCH!BATTE AL QUINTO SET DENISE VOLA INAGLI! 40-15manda la risposta sulla seconda in rete: due match point! 30-15 Prima vincente ad uscire di. 15-15 Stavolta è buona la risposta disorpreso dal suo colpo. 15-0 Steccata di dritto del canadese sul colpo potente di. GAME, 5-3. Buona prima di servizio del nordamericano. Oraserve per il match. 40-15 Risposta profonda diche coglie impreparato il suo ...

