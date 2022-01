“Fight Club” in Cina ha un altro finale (Di martedì 25 gennaio 2022) Nella versione su Tencent Video non esplode niente e c'è un breve testo in cui vince l'ordine costituito Leggi su ilpost (Di martedì 25 gennaio 2022) Nella versione su Tencent Video non esplode niente e c'è un breve testo in cui vince l'ordine costituito

Advertising

anna_annie12 : “Fight Club” in Cina ha un altro finale - Il Post - Th3Zer0 : RT @ilpost: “Fight Club” in Cina ha un altro finale - badtasteit : #FightClub viene censurato in Cina: aggiunto un bizzarro finale alla versione proposta in streaming - ilpost : “Fight Club” in Cina ha un altro finale - zazoomblog : Fight Club: in Cina il film è stato modificato tagliando uniconica scena e aggiungendo un bizzarro finale - #Fight… -

Ultime Notizie dalla rete : Fight Club Fight Club: in Cina il film è stato modificato tagliando un'iconica scena e aggiungendo un bizzarro finale Fight Club è stato distribuito in Cina in streaming, tuttavia il film di David Fincher è stato modificato e sul finale è stata aggiunta una bizzarra schermata per chiarire il destino di Tyler Durden. ...

Playlist: MEAT LOAF Tribute List Nel suo curriculum anche film di grande successo come 'Fight Club' accanto a Edward Norton e Brad Pitt, 'Fusi di testa' e 'Pazzi in Alabama' diretto da Antonio Banderas Per ricordare la sua opera ...

“Fight Club” in Cina ha un altro finale Il Post Fight Club viene censurato in Cina: aggiunto un bizzarro finale alla versione proposta in streaming Arriva grazie a Vice la segnalazione che la versione in streaming di Fight Club è stata censurata in Cina con una modifica al finale ...

Fight Club: in Cina censurato il finale, sostituito da un disclaimer In Cina il finale di Fight Club, in vista del suo rilascio in streaming, è stato totalmente censurato e sostituito da un disclaimer ...

è stato distribuito in Cina in streaming, tuttavia il film di David Fincher è stato modificato e sul finale è stata aggiunta una bizzarra schermata per chiarire il destino di Tyler Durden. ...Nel suo curriculum anche film di grande successo come '' accanto a Edward Norton e Brad Pitt, 'Fusi di testa' e 'Pazzi in Alabama' diretto da Antonio Banderas Per ricordare la sua opera ...Arriva grazie a Vice la segnalazione che la versione in streaming di Fight Club è stata censurata in Cina con una modifica al finale ...In Cina il finale di Fight Club, in vista del suo rilascio in streaming, è stato totalmente censurato e sostituito da un disclaimer ...