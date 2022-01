Ferrara, il gip archivia l’indagine per abuso d’ufficio e concussione nei confronti del presidente Stefano Bonaccini (Di martedì 25 gennaio 2022) Il giudice per le indagini preliminari di Ferrara, Danilo Russo, ha archiviato la posizione del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che era indagato per abuso di ufficio e concussione, dopo l’esposto del sindaco di Jolanda di Savoia, Paolo Pezzolato (Lega). I fatti risalgono alla campagna elettorale per le regionali. Bonaccini era accusato da Pezzolato di aver fatto pressioni affinché la vicesindaca del comune ferrarese Elisa Trombin revocasse la candidatura con la Lega e di aver influito sul mancato trasferimento in comando di cinque funzionari da altri Comuni dell’Unione Terre e Fiumi. Di tutto ciò, secondo la Procura, non era stata raggiunta la prova e per questo aveva chiesto l’archiviazione. La decisione del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Il giudice per le indagini preliminari di, Danilo Russo, hato la posizione deldella Regione Emilia-Romagna, che era indagato perdi ufficio e, dopo l’esposto del sindaco di Jolanda di Savoia, Paolo Pezzolato (Lega). I fatti risalgono alla campagna elettorale per le regionali.era accusato da Pezzolato di aver fatto pressioni affinché la vicesindaca del comune ferrarese Elisa Trombin revocasse la candidatura con la Lega e di aver influito sul mancato trasferimento in comando di cinque funzionari da altri Comuni dell’Unione Terre e Fiumi. Di tutto ciò, secondo la Procura, non era stata raggiunta la prova e per questo aveva chiesto l’zione. La decisione del ...

