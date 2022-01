Cosa è accaduto sotto le coperte tra Alex e Soleil? Ecco cosa racconta la fashion blogger

Leggi su 361magazine

(Di martedì 25 gennaio 2022)dopo la puntata è sbottata con Giucas Casella per via di una battuta fatta durante la diretta, poi, sfogandosi con Sophie, svelaleconBelli Si è molto parlato die disia avvenutole. Anche ieri sera, durante la diretta, è stato argomento di discussione. Ma se Delia ha svelato che qualsia avvenuto,si trincera dietro il silenzio nel rispetto diSorge, che ieri in diretta ha svelato le parole dell’attore, che le avrebbe detto di essersi innamorato e di amarla. Questo è per grandi linee ciò che è avvenuto in ...