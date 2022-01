Concorso ordinario secondaria, EUROSOFIA: Il 3 febbraio non perderti il webinar gratuito a cura della Prof.ssa Maria Grazia Corrao (Di martedì 25 gennaio 2022) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Bando del Concorso ordinario per la scuola secondaria. Decreto e allegati con i programmi Titoli valutabili, abilitazioni corrispondenti. Clicca qui Confermate le modifiche del bando. Contatta EUROSOFIA per una consulenza personalizzata. Non perderti il webinar gratuito del 3 febbraio 2021 – ore 16.30 – 18.00: Concorso scuola secondaria: strategie e suggerimenti per superare L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 25 gennaio 2022) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Bando delper la scuola. Decreto e allegati con i programmi Titoli valutabili, abilitazioni corrispondenti. Clicca qui Confermate le modifiche del bando. Contattaper una consulenza personalizzata. Nonildel 32021 – ore 16.30 – 18.00:scuola: strategie e suggerimenti per superare L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso a cattedra ordinario secondaria, il corso Orizzonte Scuola: aggiunte nuove simulazioni di prova orale da s… - LaVoceNovara : Guardia di Finanza: concorso per 66 allievi ufficiali dei comparti ordinario e aeronavale - sisascuola : Concorso ordinario secondaria, prove in primavera - sisasindacato : Concorso ordinario secondaria, prove in primavera - himeralive : Lavoro Guardia di finanza: concorso per 66 allievi ufficiali, ruolo comparti ordinario e aeronavale #Concorso… -