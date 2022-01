Calciomercato Lazio | obiettivo vice Immobile | Keita e Gabbiadini le ultime idee

Advertising

vocelaziale : CALCIOMERCATO LAZIO?? Accordo da definire con l’#HellasVerona per #Casale?? Prestito con obbligo di riscatto intor… - LALAZIOMIA : Calciomercato Lazio, Pedullà: “Chiuso l'affare Casale con il Verona” - - FilippoRubu00 : ??#Lazio, in arrivo il difensore tanto atteso dalla piazza biancoceleste? ???? #Calciomercato #SerieA - pasqualinipatri : Calciomercato Lazio, Pedullà: “Chiuso l’affare Casale con il Verona” - CalciohellasIt : #Calciomercato #HellasVerona, #Casale si avvicina alla #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: i biancocelesti cercano un vice Immobile, Gabbiadini e Keita sarebbero le ultime due idee Maurizio Sarri è stato chiaro con la società: gradirebbe molto avere un vice Immobile da ...Dieci le presenze in campionato in blucerchiato , arricchite da un assist contro la, per un totale di 219 minuti in campo; due invece le apparizioni in Coppa Italia (un passaggio vincente anche ...Il Milan e Kessie faticano a trovare l'accordo per il rinnovo del contratto. Intanto il giocatore sembra avere le idee chiare sul suo futuro.I nerazzurri in cerca di una punta, Caicedo in pole, ma anche di un esterno con Perisic che non rinnova: spunta Gosens ...