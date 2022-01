Calcio | Serie B Giudice | otto squalificati per un turno

Advertising

Gazzetta_it : Ibra difende Djokovic: “Non è giusto doversi vaccinare per poter lavorare” - Gazzetta_it : Juve-Martial, fumata nera. Il francese è a un passo dal Siviglia #mercato - Gazzetta_it : Chiesa operato, ora 7 mesi di riabilitazione prima del rientro - sportli26181512 : Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo per la 24^ giornata: Il giudice sportivo ha fermato undici… - SkySport : Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo per la 24^ giornata #SkySport #SkySerieA #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

ANSA Nuova Europa

Tra i tecnici, un turno a Musso (Cittadella). MILANO - Sono otto, tutti per un turno, gli squalificati inB. Lo ha deciso il giudice sportivo in merito alle gare della 1a giornata di ritorno. Si tratta di Bittante (Cosenza), Branca, Tounkara (Cittadella), Valeri (Cremonese), Schirò (Crotone), Ricci (...Sono undici i calciatori squalificati per un turno dal giudice sportivo diA , Gerardo Mastrandrea, in vista della 24giornata di campionato che si giocherà dopo la sosta per le nazionali. Tra i giocatori fermati dal giudice sportivo c'è Manuel Locatelli , alla quinta ...Stop per otto in serie B. Otto squalificati in serie B. CALCIATORI ESPULSI. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA. BITTANTE Luca : doppia ammonizione per comportamento sco ...Vivo disappunto delle moltitudini: «Ancora con Balotelli?», è più o meno la reazione generale, alla notizia dell’inserimento di Supermario nei 35 convocati per ...