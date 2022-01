Alberto Angela torna con Ulisse su Rai1, uno speciale sulla Giornata della Memoria il 25 gennaio (Di martedì 25 gennaio 2022) Alberto Angela torna con Ulisse su Rai1 con una puntata speciale dedicata alla Giornata della Memoria. Stasera 25 gennaio andrà in onda Viaggio senza Ritorno. Il divulgatore scientifico racconta il lungo viaggio senza ritorno delle donne, dei bambini e degli uomini ebrei che il 16 ottobre 1943 furono catturati a Roma dalle SS e portati in treno ad Auschwitz e in altri campi di sterminio. Nel corso della puntata si sentiranno le testimonianze di alcuni abitanti dell’ex ghetto della capitale, allora bambini, scampati alla razzia del sabato nero di Roma per una pura fatalità o grazie alla solidarietà di cittadini non ebrei. Nei giorni seguenti altri ebrei, rom, omosessuali e ... Leggi su optimagazine (Di martedì 25 gennaio 2022)consucon una puntatadedicata alla. Stasera 25andrà in onda Viaggio senza Ritorno. Il divulgatore scientifico racconta il lungo viaggio senza ritorno delle donne, dei bambini e degli uomini ebrei che il 16 ottobre 1943 furono catturati a Roma dalle SS e portati in treno ad Auschwitz e in altri campi di sterminio. Nel corsopuntata si sentiranno le testimonianze di alcuni abitanti dell’ex ghettocapitale, allora bambini, scampati alla razzia del sabato nero di Roma per una pura fatalità o grazie alla solidarietà di cittadini non ebrei. Nei giorni seguenti altri ebrei, rom, omosessuali e ...

