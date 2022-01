Quirinale | Salvini non ottiene garanzie su governo | accordo lontano

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Raccontano che l'incontro - o la telefonata - con Mario Draghi non sia andato come sperato. Che lechieste da Matteonon siano state offerte dal premier in carica. E che quindi l'...

Advertising

LegaSalvini : #QUIRINALE, #SALVINI: 'DISPIACE PER NO PREGIUDIZIALI DI LETTA' - LegaSalvini : #QUIRINALE, #SALVINI: “PENSIAMO A DONNE E UOMINI DI ALTO PROFILO, DA SINISTRA BASTA VETI” “Dopo la straordinaria g… - MediasetTgcom24 : Meloni: 'La nostra proposta è Carlo Nordio' #Quirinale2022 #conte #mariodraghi #m5s #giovedì #salvini… - florastr : @JGiusi veramente io credo che Draghi vuole la sicurezza almeno da salvini che se va al Quirinale il governo non… - lifestyleblogit : Quirinale 2020, Letta media: con Salvini dialogo aperto, su tavolo Colle e nodo governo - -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Salvini

... Renzi: 'Dopo Mattarella e il capolavoro Draghi, non tocca a noi decidere' Elezione Presidente della Repubblica, la diretta del voto per il: incontro- Letta 'apre il dialogo' ...Che il clima tra i partiti non sia buono, lo si capisce dal profilo di Matteo, che fissa come primo contenuto del suo account, un attacco al Partito Democratico, interrogando i follower. ...La giornata è ruotata sul nome di Mario Draghi ma in serata nel centrodestra persistono le difficoltà su un suo trasferimento al Quirinale. Attivissimo è proprio Matteo Salvini che sta incontrando i ...Si chiude con un previsto nulla di fatto il primo giorno dedicato all'elezione del presidente della Repubblica : hanno votato 1008 grandi ...