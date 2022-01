"Non sottovalutare la cancel culture" Francia in rivolta contro il politicamente corretto (Di lunedì 24 gennaio 2022) La denuncia di alcuni docenti contro la cancel culture: "Il potere di questa ideologia importata dagli Stati Uniti, non va né sopravvalutato né sottovalutato. Basti pensare che ora sta prendendo piede in tutti i settori della società" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 24 gennaio 2022) La denuncia di alcuni docentila: "Il potere di questa ideologia importata dagli Stati Uniti, non va né sopravvalutato né sottovalutato. Basti pensare che ora sta prendendo piede in tutti i settori della società"

Advertising

Federicoalbane9 : @Framare3 non sottovalutare Denis - Mb_yk01_92_850_ : RT @Mb_yk01_92_850_: La situazione è molto grave Non è da sottovalutare #Ucraina - ChiccaBis : RT @RadioRadioWeb: 'La politica non può sottovalutare il fatto che noi siamo peggio della Grecia, della Spagna, della Francia e di tutti gl… - LordDiego85 : @RedRonnie Non sottovalutare mai i fotoni: possono sempre sorprenderti. Prima di chiamare in ballo Dio, gli ufo,et… - Manuel97__ : @_TEDDYBEARS__ No. Messias l'ho sempre visto come un acquisto 'toppa', nel senso che ci serviva per forza un giocat… -