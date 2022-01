Juve - Vlahovic, tutti i dettagli del grande affare (Di martedì 25 gennaio 2022) Ci siamo. La trattativa per portare Dusan Vlahovic alla corte di Max Allegri è decollata e la Juventus conta di chiuderla in pochi giorni, senza arrivare a lunedì, ultimo giorno di mercato. Leggi su gazzetta (Di martedì 25 gennaio 2022) Ci siamo. La trattativa per portare Dusanalla corte di Max Allegri è decollata e lantus conta di chiuderla in pochi giorni, senza arrivare a lunedì, ultimo giorno di mercato.

Advertising

_Morik92_ : #Pradè a Sportitalia: '#Juve? Le porte sono aperte a tutti. Possiamo cedere #Vlahovic subito perché non possiamo pe… - Gazzetta_it : Mercato, Vlahovic rompe con la Fiorentina e vuole la Juve - Gazzetta_it : VIDEO #Vlahovic subito alla Juve: le mosse per il sì della Fiorentina. Il punto di @carlolaudisa - acmdave17 : RT @clarkeismo: Juve indebitata prende Vlahovic: tutto regolare Milan indebitato: esclusione dalle coppe o blocco del mercato @uefa spero t… - giuliolocatelli : @ncorrasco Con l Inter non si sarebbe mai messo a trattare ve lo dico io. Mica ci da vlahovic gratis come ha fatto con Chiesa alla juve. -