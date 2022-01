I Misteri di Murdoch 9 al via su Giallo con guest star Mark Twain, in prima tv dal 24 gennaio (Di lunedì 24 gennaio 2022) I Misteri di Murdoch 9 arriva su Giallo il 24 gennaio, con i primi due episodi della nuova stagione: la serie canadese in costume, basata sui romanzi polizieschi di Maureen Jennings, torna sulla rete dopo lo speciale natalizio trasmesso a dicembre, anch’esso in prima visione. Con I Misteri di Murdoch 9 al via su Giallo in anteprima assoluta per l’Italia, la programmazione della serie avanza lentamente verso quella originale, che attualmente è a quota 15 stagioni in Canada, su CBC. Il canale 38 del digitale terrestre trasmette la serie in Italia dal 2021, quando Murdoch ha debuttato sulla rete con l’ottava stagione. Nella première de I Misteri di Murdoch 9, due nuovi casi ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Idi9 arriva suil 24, con i primi due episodi della nuova stagione: la serie canadese in costume, basata sui romanzi polizieschi di Maureen Jennings, torna sulla rete dopo lo speciale natalizio trasmesso a dicembre, anch’esso invisione. Con Idi9 al via suin anteassoluta per l’Italia, la programmazione della serie avanza lentamente verso quella originale, che attualmente è a quota 15 stagioni in Canada, su CBC. Il canale 38 del digitale terrestre trasmette la serie in Italia dal 2021, quandoha debuttato sulla rete con l’ottava stagione. Nella première de Idi9, due nuovi casi ...

Advertising

telesimo : #Seriedellasettimana dal #24Gennaio al #30Gennaio- In chiaro debutta I MISTERI DI MURDOCH 9. Sulla pay sono attese… - CinespazioBlog : La nona stagione de #imisteridimurdoch sbarca in Italia su #giallo a partire dal prossimo 24 Gennaio... - Paola2061967 : RT @aAnnanka: Cosa vedete stasera in tv ? io : i 'misteri di Murdoch',sono in prima visione?? - Paola2061967 : RT @Stasera_in_TV: GIALLO: (23:10) I misteri di Murdoch - Stagione 8 Episodio 11 - Tutto cio' che luccica (Telefilm) #StaseraInTV 24/12/202… -

Ultime Notizie dalla rete : Misteri Murdoch La magia del Natale/ Su Canale 5 il film con Jessica Lowndes ... come 'La chiave del Natale', 'Una vacanza molto speciale', 'Innamorarsi a Natale', 'Un amore inaspettato' o le serie 'I misteri di Murdoch' per la quale ha diretto dieci episodi o i tredici episodi ...

Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Vigilia di Natale ... in onda alle 23.15 su Rai 1 La confessione (talk show), in onda dalle 22.55 su Nove Un professore , (fiction serie tv), in onda alle 23.20 su Rai Premium I misteri di Murdoch (serie tv), in onda ...

Il finale de Misteri di Murdoch 8 su Giallo col detective in pericolo: le trame degli ultimi episodi del 4 ottobre OptiMagazine ... come 'La chiave del Natale', 'Una vacanza molto speciale', 'Innamorarsi a Natale', 'Un amore inaspettato' o le serie 'Idi' per la quale ha diretto dieci episodi o i tredici episodi ...... in onda alle 23.15 su Rai 1 La confessione (talk show), in onda dalle 22.55 su Nove Un professore , (fiction serie tv), in onda alle 23.20 su Rai Premium Idi(serie tv), in onda ...