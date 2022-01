Covid | 306 000 nuovi casi in India | curva calerà dopo 15 2

Advertising

ulss10 : COVID-19: SITUAZIONE AL 19 GENNAIO Rimane elevato il numero delle positività da Covid19 nel Veneto Orientale. Ad og… - PiemonteInforma : #COVID #Piemonte La @regionepiemonte comunica 18.095 positivi, 16,5% di 109.837 tamponi. Il totale è 725.595: 60.44… - infoitinterno : Emergenza Covid: 306 nuovi casi nell'Ascolano, nelle Marche sono 2.012, tre i decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 306

Sky Tg24

L'India ha registrato nel weekend una risalita dei casi di- 19, conmila nuovi positivi e 439 decessi: lo si apprende dal bollettino reso noto oggi dal ministero alla Salute. I casi sono tornati a risalire per il quinto giorno consecutivo, con un ...Nuova Delhi, 24 gen 09:51 - Sono.064 i nuovi casi di coronavirus e 439 i decessi riferiti oggi dal ministero della Sanità dell'India. Su 1.474.753 test effettuati...L'India ha registrato nel weekend una risalita dei casi di Covid-19, con 306 mila nuovi positivi e 439 decessi: lo si apprende dal bollettino reso noto oggi dal ministero alla Salute. (ANSA) ...Roma, 24 gen – Per il quinto giorno consecutivo in India si sono registrate più di 300mila infezioni giornaliere, per la precisione 306.064, confermando il riesplodere dell’epidemia su larga scala sul ...