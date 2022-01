Bollettini Covid, Vaia: “Andrebbero aboliti, nel mio istituto l’ho fatto perché creano solo disorientamento e spavento nei cittadini” (Di lunedì 24 gennaio 2022) ‘Il tamponificio che si è creato nell’ultimo periodo è assolutamente da evitare. Allo Spallanzani abbiamo infatti proposto di rivedere le norme in materia di quarantena e di isolamento consentendo ad esempio ai cittadini contagiati asintomatici di interrompere l’isolamento dopo cinque giorni anche in assenza di test, così come accade negli Stati Uniti’’. Così il direttore dell’istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, dopo aver rimarcato in un’intervista con ‘La verità’, che ”I Bollettini quotidiani Andrebbero aboliti e nel mio istituto l’ho fatto perché rischiano così come sono ora di creare solo disorientamento e spavento nei ... Leggi su italiasera (Di lunedì 24 gennaio 2022) ‘Il tamponificio che si è creato nell’ultimo periodo è assolutamente da evitare. Allo Spallanzani abbiamo infatti proposto di rivedere le norme in materia di quarantena e di isolamento consentendo ad esempio aicontagiati asintomatici di interrompere l’isolamento dopo cinque giorni anche in assenza di test, così come accade negli Stati Uniti’’. Così il direttore dell’Spallanzani di Roma, Francesco, dopo aver rimarcato in un’intervista con ‘La verità’, che ”Iquotidianie nel miorischiano così come sono ora di crearenei ...

