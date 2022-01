Arriva il ‘bonus birra’: di cosa si tratta e a chi è destinato (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il Ministro dello Sviluppo economico ha introdotto una nuova misura a favore delle imprese produttrici di birre artigianali: scopriamo a chi è rivolto Il Ministro dello Sviluppo economico ha introdotto degli incentivi a favore delle imprese produttrici di birre artigianali. Questi possono presentare domanda già dal 20 gennaio per ottenere il contributo a fondo perduto. Bonus birra (Fonte: Pixabay)Le risorse stanziate sono pari a 10 milioni di euro così come stabilito dal decreto Sostegni bis. Inoltre, “ai fini fiscali, il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”, ha chiarito Giancarlo Giorgetti. Il Ministro dello sviluppo ha economico ha elogiato la scelta di molti imprenditori italiani di indirizzarsi sulla produzione ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il Ministro dello Sviluppo economico ha introdotto una nuova misura a favore delle imprese produttrici di birre artigianali: scopriamo a chi è rivolto Il Ministro dello Sviluppo economico ha introdotto degli incentivi a favore delle imprese produttrici di birre artigianali. Questi possono presentare domanda già dal 20 gennaio per ottenere il contributo a fondo perduto. Bonus birra (Fonte: Pixabay)Le risorse stanziate sono pari a 10 milioni di euro così come stabilito dal decreto Sostegni bis. Inoltre, “ai fini fiscali, il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”, ha chiarito Giancarlo Giorgetti. Il Ministro dello sviluppo ha economico ha elogiato la scelta di molti imprenditori italiani di indirizzarsi sulla produzione ...

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #24gennaio: #Quirinale, dalle 15 il primo round di votazioni.… - F1Daviderusso : Max: 'Tutto ciò che arriva ora è solo un bonus per me. Hai bisogno di un po’ di fortuna per lottare per 7 o 8 titol… - larattaenzo79 : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #24gennaio: #Quirinale, dalle 15 il primo round di votazioni. #Bonus avant… - TrendOnline : Finalmente il #Governo ha deciso: arriva la proroga dei #Bonus #Stagionali per il 2022! - grandeindio : #aziendacondominio il testo del Decreto prevede che il credito di imposta corrispondente, nel caso di Superbonus, b… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva ‘bonus Manovra 2022: superbonus, taglio Irpef, pensioni, bollette, mobili, tv Corriere della Sera