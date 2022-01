Sabatini: “Napoli-Salernitana, se si fosse giocata tra due mesi, avrei visto male gli azzurri. Oggi però se Spalletti esagera e ci fa più di due gol gli tolgo il saluto” (Di domenica 23 gennaio 2022) Walter Sabatini parla di Napoli-Salernitana, il ds dei granata, ai microfoni del Mattino parla del derby campano. Napoli-Salernitana vista da Walter Sabatini, il ds dei granata ai microfoni del Mattino è rassegnato alla sconfitta, ma avvissa l’amico Spalletti: Il Napoli lo scudetto lo ha perso con 91 punti. E non è facile mettere da parte una delusione così grande, hanno ragione Zielinski e gli altri che ancora lo ricordano come se fosse una ferita. Perché quando si fanno tutti quei punti non si può non vincere il campionato. Oggi ci sono cacciatori di teste, quelli che piazzano Shevchenko al Genoa: a me piace il rapporto umano, intellettuale, quello che mettono in piedi i vari Cairo, De Laurentiis. Non esiste un ... Leggi su napolipiu (Di domenica 23 gennaio 2022) Walterparla di, il ds dei granata, ai microfoni del Mattino parla del derby campano.vista da Walter, il ds dei granata ai microfoni del Mattino è rassegnato alla sconfitta, ma avvissa l’amico: Illo scudetto lo ha perso con 91 punti. E non è facile mettere da parte una delusione così grande, hanno ragione Zielinski e gli altri che ancora lo ricordano come seuna ferita. Perché quando si fanno tutti quei punti non si può non vincere il campionato.ci sono cacciatori di teste, quelli che piazzano Shevchenko al Genoa: a me piace il rapporto umano, intellettuale, quello che mettono in piedi i vari Cairo, De Laurentiis. Non esiste un ...

