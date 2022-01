Milan-Juve, 10 anni fa il (non) gol di Muntari: cronaca di un errore grottesco e dei suoi strascichi (Di domenica 23 gennaio 2022) L’immagine trasmette tutta la solitudine di una gioia abortita. Al centro dell’area piccola c’è una maglia rossonera circondata da maglie bianconere. E poi basta. L’uomo che la indossa ha le braccia allargate e un’espressione incredula stampata sulla faccia. Ha appena segnato. Eppure la palla non è stata posizionata sul dischetto del centrocampo. È passata velocemente dal guanto del portiere avversario alla scarpetta dell’esterno sinistro. Come se non fosse successo niente. È una scena straniante. Perché trasforma l’assenza di un fischio in un rumore assordante. Sulley Muntari cerca lo sguardo del guardalinee Romagnoli, poi quello dell’arbitro Tagliavento. Perché in quella serata del 25 febbraio 2012 ha assistito a un gioco di prestigio al contrario. Ha colpito di testa a un metro dalla porta e si è visto respingere il pallone dal portiere della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) L’immagine trasmette tutta la solitudine di una gioia abortita. Al centro dell’area piccola c’è una maglia rossonera circondata da maglie bianconere. E poi basta. L’uomo che la indossa ha le braccia allargate e un’espressione incredula stampata sulla faccia. Ha appena segnato. Eppure la palla non è stata posizionata sul dischetto del centrocampo. È passata velocemente dal guanto del portiere avversario alla scarpetta dell’esterno sinistro. Come se non fosse successo niente. È una scena straniante. Perché trasforma l’assenza di un fischio in un rumore assordante. Sulleycerca lo sguardo del guardalinee Romagnoli, poi quello dell’arbitro Tagliavento. Perché in quella serata del 25 febbraio 2012 ha assistito a un gioco di prestigio al contrario. Ha colpito di testa a un metro dalla porta e si è visto respingere il pallone dal portiere della ...

Advertising

juventusfc : ?????????? & ?????????? ?????????????? | #MilanJuve @MarioMandzukic9 ??il Milan Buona lettura ?? - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv ? - juventusfc : Con questa risposta termina la conferenza stampa pre #MilanJuve del Mister. Fra poco il report delle sue parole su… - mathiassss__ : oggi milan juve e heat lakers non sono pronto alla doppia sconfitta - Domelol96 : RT @simostwt: Per oggi una grafica simile a quella che avevo fatto prima di juve 0-3 milan, magari ci porta bene… -