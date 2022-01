LIVE – Triestina-Padova | Serie C 2021 2022 DIRETTA

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ladi, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 14:30 di domenica 23 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SITO LEGA PRO AGGIORNA LAOre 14:30 SportFace.

Advertising

Calciodiretta24 : Triestina - Padova: diretta live e risultato in tempo reale - FranTonizzo : Sesta vittoria di fila della Triestina nel girone B di serie C femminile #Bologna #Calciofemminile #CalcioFvgLive… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Triestina

Stadionews

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTASU CALCIOMAGAZINE: SERIE A 12.30 Cagliari - Fiorentina 15.00 ...16.15 Vicenza - Cittadella 18.30 Lecce - Cremonese LEGA PRO 14.30 Pergolettese - Sudtirol...Per adesso però torniamo a giocare: la Serie C finalmente scende in campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Colpo esterno della! Diretta golscore ...La diretta live di Triestina-Padova, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C 2021/2022.Al ritorno del campionato di Serie C, girone A si sfidano Triestina, quinta in classifica, e Padova secondo a soli due punti dal Sudtirol primo. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming? Il ...