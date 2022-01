Delia Duran sempre più vicina con Soleil: “Ora siamo connesse…siamo sulla stessa lunghezza tonda” (Di domenica 23 gennaio 2022) La bellissima modella venezuelana Delia Duran è sempre più vicina con la sua rivale Soleil Sorge Quello che molti telespettatori L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di domenica 23 gennaio 2022) La bellissima modella venezuelanapiùcon la sua rivaleSorge Quello che molti telespettatori L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

fanpage : Delia Duran e Soleil Sorge si avvicinano nella Casa del #gfvip: ieri hanno chiacchierato in cucina mostrandosi comp… - DarkCigars : Eccallà er triangolo ce stà #gfvip - tvblogit : GF Vip 6, Soleil Sorge e Delia Duran progettano un viaggio in Amazzonia: “Siamo connesse” (video) - tvblogit : Grande Fratello Vip 6: Delia Duran non sente più i sapori? La preoccupazione sui social - infoitcultura : Delia Duran: “Sono connessa a Soleil più che Alex” -