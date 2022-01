Covid, Oms: «La pandemia non finirà con la variante Omicron, ce ne saranno altre. Servono soluzioni globali» (Di domenica 23 gennaio 2022) Così come accaduto con Delta, la pandemia da Coronavirus potrebbe non concludersi con la variante Omicron. «Omicron non sarà l’ultimo ceppo di Sars-CoV-2 di cui sentiremo parlare», ha spiegato in un’intervista alla Bbc la dottoressa Maria van Kerkhove, Alta funzionaria dell’Organizzazione mondiale della sanità. «La variante Omicron, malgrado sia meno grave rispetto alla variante Delta, rappresenta comunque un virus pericoloso – ha spiegato van Kerkhove -. Le persone che si contagiano con Omicron possono risultare asintomatiche, ma possono anche sviluppare sintomi severi, persino mortali». Insomma, a detta dell’alta funzionaria dell’Oms, «anche i Paesi come il Regno Unito, dove la popolazione ha raggiunto un alto livello di immunità, stanno entrando in ... Leggi su open.online (Di domenica 23 gennaio 2022) Così come accaduto con Delta, lada Coronavirus potrebbe non concludersi con la. «non sarà l’ultimo ceppo di Sars-CoV-2 di cui sentiremo parlare», ha spiegato in un’intervista alla Bbc la dottoressa Maria van Kerkhove, Alta funzionaria dell’Organizzazione mondiale della sanità. «La, malgrado sia meno grave rispetto allaDelta, rappresenta comunque un virus pericoloso – ha spiegato van Kerkhove -. Le persone che si contagiano conpossono risultare asintomatiche, ma possono anche sviluppare sintomi severi, persino mortali». Insomma, a detta dell’alta funzionaria dell’Oms, «anche i Paesi come il Regno Unito, dove la popolazione ha raggiunto un alto livello di immunità, stanno entrando in ...

