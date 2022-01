Cosenza | muore direttore impianto risalita | alcuni operai bloccati nella cabinovia

(Di domenica 23 gennaio 2022) I vigili del fuoco hanno tratto in salvo seinelle cabine dell'dia Pedace,Sila cosentina, fermato dopo un gravissimo incidente, costato la vita a un uomo di ...

I vigili del fuoco hanno tratto in salvo sei operai bloccati nelle cabine dell'impianto di risalita a Pedace, nella Sila cosentina, fermato dopo un gravissimo incidente, costato la vita a un uomo di ..., incidente sul lavoro agli impianti di risalita di Lorica: morto il responsabile Alessandro Marcelli Questa mattina, domenica 23 gennaio , ha perso la vita Alessandro Marcelli , responsabile ...(LaPresse) I vigili del fuoco hanno tratto in salvo sei operai bloccati nelle cabine dell'impianto di risalita a Pedace, nella Sila cosentina, fermato dopo un ...Il responsabile degli impianti di risalita di Lorica nel comune di Casali del Manco (Cosenza), Alessandro Marcelli, di 60 anni, è morto stamani in un incidente sul lavoro. L'uomo, prima dell'apertura ...