Arteta sul mercato | «Vogliamo rafforzare la rosa | ma non so se ci riusciremo»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 23 gennaio 2022) Il tecnico dell’Arsenal Mikelha parlato al termine della sfida pareggiata contro il Burnley anche di calcioL’Arsenal è tra le squadre in Europa più attive sul calcio, il tecnicoha parlato degli obiettivi di gennaio al termine della sfida pareggiata contro il Burnley in Premier League. OBIETTIVI – «laa gennaio, ma la situazione sulè molto complicata. Dobbiamo scegliere i giocatori giusto che ci permettono il salto di qualità. Ci stiamo provando ma non so se ci, non basta la volontà, occorre che ci siano certe condizioni». L'articolo proviene da Calcio News 24.