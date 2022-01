Quirinale, Mattarella chiude mandato. Un settennato senza bis? (Di sabato 22 gennaio 2022) Il settennato di Sergio Mattarella al Colle termina il 3 febbraio prossimo e lunedì 24 gennaio cominceranno le votazioni per l'elezione del suo successore. Un periodo, quello del giurista siciliano, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 22 gennaio 2022) Ildi Sergioal Colle termina il 3 febbraio prossimo e lunedì 24 gennaio cominceranno le votazioni per l'elezione del suo successore. Un periodo, quello del giurista siciliano, ...

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella all’Assemblea generale della Corte Suprema di Cassazione per l’inaugurazione dell’anno gi… - Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella: 'Con Sergio #Lepri scompare un prestigioso direttore, maestro di professi… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto-legge per permettere ai grandi elettori in… - News24_it : Quirinale, per Berlusconi Mattarella fu eletto a tradimento dal Pd - Il Tempo - angimal1 : RT @lercionotizie: #ultimora Quirinale, Mattarella posticipa le votazioni per non far rinviare il processo a Berlusconi -