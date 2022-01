Quarta dose: anche i booster possono essere troppi? (Di sabato 22 gennaio 2022) La Quarta dose di vaccino anti Covid continua a far discutere. In Israele sono già partiti, indirizzando il secondo round di vaccinazioni booster a pazienti fragili e a tutta la popolazione over 65. In Ungheria si è deciso di offrirla... Leggi su europa.today (Di sabato 22 gennaio 2022) Ladi vaccino anti Covid continua a far discutere. In Israele sono già partiti, indirizzando il secondo round di vaccinazionia pazienti fragili e a tutta la popolazione over 65. In Ungheria si è deciso di offrirla...

ladyonorato : Omicron, choc in Israele: record storico di contagi dopo la 4° dose di vaccino. Il sospetto, cosa sta succedendo (l… - AndreaVenanzoni : Come tutti i no vax aveva fatto il furbo e si era fermato alla sola quarta dose - Corriere : Omicron e quarta dose del vaccino: perché (per ora) non serve - Roog30818228 : RT @scenarieconomic: A Marzo milioni di italiani, quelli che per primi han fatto la terza dose a settembre, resteranno senza #supergreenpas… - rufjssshedhs : @fpicciolini @lucatelese Buona quarta dose, ma stavolta leggi la composizione del farmaco...aiuta -