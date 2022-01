Il Governo non elargisce quasi nulla e il calcio italiano piange miseria, sulla Gazzetta le prime lacrime (Di sabato 22 gennaio 2022) sulla Gazzetta dello sport le lacrime del calcio italiano. Il sistema calcio vuole essere settore trainante con i soldi dello Stato. E piange dopo che il Governo per fortuna non ha ascoltato le lacrime di coccodrillo dei (non) autorevoli rappresentanti del mondo pallonaro italiano. La Gazzetta scrive che il Governo ha stanziato cento milioni e che cento milioni sono pochi, anche perché non destinati solo al calcio. I soldi che vanno direttamente allo sport sono 100 milioni, di cui però più della metà appartengono a quel “fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” già esistente, che il decreto autorizza a usare ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 22 gennaio 2022)dello sport ledel. Il sistemavuole essere settore trainante con i soldi dello Stato. Edopo che ilper fortuna non ha ascoltato ledi coccodrillo dei (non) autorevoli rappresentanti del mondo pallonaro. Lascrive che ilha stanziato cento milioni e che cento milioni sono pochi, anche perché non destinati solo al. I soldi che vanno direttamente allo sport sono 100 milioni, di cui però più della metà appartengono a quel “fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo” già esistente, che il decreto autorizza a usare ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? 20-1-22: VOTAZIONE DEL DL 3442 SUL SUPER•GREEN•PASS ?? Questa volta NON ho potuto votare CONTRO il SGP (come ho fa… - ladyonorato : A livello politico interno, vista l’assenza di coscienza etica nella totalità dei partiti di maggioranza, c’è poco… - NicolaPorro : ?? Questa è davvero incredibile: l'ultima follia del governo per sorvegliare i non vaccinati ???? #dpcm #novax… - TognascaG : Che ostaggio del sistema ostaggi di questa dittura comunista che ci ha rotto ci vuole che gli italiani prendano una… - romanorde : RT @reportrai3: La decisione del Governo nazionale e regionale di non creare una zona rossa su Alzano Lombardo e Nembro è responsabile dell… -