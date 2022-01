Gianni Morandi è pronto al grande ritorno | non vede l’ora di poterlo rifare

Advertising

sonikmusicnet : Ora in onda: Gianni Morandi - Dobbiamo fare luce - gabbanisgorilla : pull a gianni morandi - tara_aleE : RT @sanremohistory: 2011. È l'anno della conduzione di Gianni Morandi. Ed è l'anno soprattutto di una canzone stupenda, che vince il Festiv… - DaSapereit : Intervista a Gianni Morandi, aspettando il 72° Festival di Sanremo - radiocalabriafm : GIANNI MORANDI - UN MONDO D'AMORE -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

... Iva Zanicchi prenderà parte alla gara di Sanremo 2022 dove ritroverà tanti compagni di merende, comee Massimo Ranieri, che si candidano per fare un gran Festival . Iva Zanicchi parte ...... dei due 33 giri e dei molti 45 che ho inciso con i parolieri, musicisti e compositoriMeccia e Bruno Zambrini, che ha firmato molti successi die 'La Bambola' di Patty Pravo '".Sanremo 2022, Iva Zanicchi apre la scatola dei ricordi: "Il peggior Festival fu quando morì Tenco" Tra gli artisti in gara a Sanremo 2022 troveremo la ...Gianni Morandi torna a cantare sul palco del Teatro Duse di Bologna e fa subito il bis annunciando una nuova data di ‘Stasera gioco in casa’ il 17 febbraio 2022. Salgono così a 30 i live della maraton ...