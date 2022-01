Gasperini se la ride: cosa è successo al termine del match con la Lazio (Di domenica 23 gennaio 2022) Nell’anticipo serale di Serie A tra Atalanta e Lazio le squadre si dividono la posta ma Gasperini e Sarri hanno una reazione diversa. L’anticipo serale della ventitreesima giornata di Serie A tra Lazio ed Atalanta è terminato a reti bianche. Il match si è acceso nella ripresa, ma alla fine nessuna delle due squadre sono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 23 gennaio 2022) Nell’anticipo serale di Serie A tra Atalanta ele squadre si dividono la posta mae Sarri hanno una reazione diversa. L’anticipo serale della ventitreesima giornata di Serie A traed Atalanta è terminato a reti bianche. Ilsi è acceso nella ripresa, ma alla fine nessuna delle due squadre sono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : #LazioAtalanta, a fine match #Gasperini se la ride soddisfatto per il risultato finale - LucaNacchio : Gasperini ride perché non ha visto questo. Ammucchia Giampie'. #LazioAtalanta - filippoASR1927 : RT @HungryMarcio: Gasperini che al fischio finale ride di gusto e li prende per il culo ???????????????????????? - sergeeej21 : questa stagione è stregata purtroppo, non so da quanto tempo non riusciamo a fare due vittorie di fila. tanto, tant… - BADV4SS : Gasperini ride e gode per lo 0-0, che uomo di merda E voi basta con quel cesso di Pessina bimbe arrapate 12enni maledette -