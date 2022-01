Calciomercato Juve, un club di Premier League su Bentancur: le ultime (Di sabato 22 gennaio 2022) Calciomercato Juve: un club di Premier League avrebbe messo gli occhi su Rodrigo Bentancur Secondo quanto anticipato dal Daily Mail, Rodrigo Bentancur è finito nel mirino dell’Aston Villa. Il tecnico Steven Gerrard è alla ricerca di un centrocampista, è l’uruguaiano è un obiettivo concreto. Anche Fabrizio Romano di Sky ha confermato l’interesse, affermando però che il club inglese non ha ancora presentato offerte ufficiali alla Juventus. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JuveNTUS SU JuveNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 gennaio 2022): undiavrebbe messo gli occhi su RodrigoSecondo quanto anticipato dal Daily Mail, Rodrigoè finito nel mirino dell’Aston Villa. Il tecnico Steven Gerrard è alla ricerca di un centrocampista, è l’uruguaiano è un obiettivo concreto. Anche Fabrizio Romano di Sky ha confermato l’interesse, affermando però che ilinglese non ha ancora presentato offerte ufficiali allantus. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Juve, assalto a Vlahovic: lo vuole subito, i dettagli dell’offerta #calciomercato - Gazzetta_it : Dalle volontà alla tempistica: Juve-Vlahovic, perché si può fare e perché è complesso - SaraMeini : #Fiorentina #Calciomercato Joe Barone, dg viola a @TgrRaiToscana: 'Non abbiamo ricevuto proposte dalla Juve per… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Azmoun, niente #Juve: firma per il #BayerLeverkusen - Fprime86 : RT @cmdotcom: Convocati Juve: fuori Bonucci e Ramsey, torna Bernardeschi per il Milan -