Basta paura del Covid, correte a fare screening per i tumori. L’appello di Schittulli (Lilt) (Di sabato 22 gennaio 2022) Il cellulare squilla nella pausa tra due interventi. “Buongiorno, ho appena operato una donna di 42 anni. Purtroppo ho dovuto rimuovere tutta la mammella. Se si fosse controllata dopo aver trovato un nodulo, oltre due anni fa, l’intervento sarebbe stato molto meno invasivo. Ma, spaventata dalla pandemia, ha rinviato gli screening. E come lei centinaia di migliaia di pazienti oncologici. Basta, ai pazienti dico di non rinviare neanche di un giorno la prossima visita. E alla politica dico che il terrorismo sul Covid deve finire, o ci costerà migliaia di vite”. Francesco Schittulli, presidente della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), senologo di fama internazionale e già primario e direttore scientifico dell’Istituto tumori di Bari, vuole lanciare un ... Leggi su formiche (Di sabato 22 gennaio 2022) Il cellulare squilla nella pausa tra due interventi. “Buongiorno, ho appena operato una donna di 42 anni. Purtroppo ho dovuto rimuovere tutta la mammella. Se si fosse controllata dopo aver trovato un nodulo, oltre due anni fa, l’intervento sarebbe stato molto meno invasivo. Ma, spaventata dalla pandemia, ha rinviato gli. E come lei centinaia di migliaia di pazienti oncologici., ai pazienti dico di non rinviare neanche di un giorno la prossima visita. E alla politica dico che il terrorismo suldeve finire, o ci costerà migliaia di vite”. Francesco, presidente della Lega italiana per la lotta contro i), senologo di fama internazionale e già primario e direttore scientifico dell’Istitutodi Bari, vuole lanciare un ...

