Tonga, l'impresa di Aquaman: salvo dopo 27 ore in balia dello tsunami (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nella tragedia che si sta consumando a Tonga , dove l'eruzione del vulcano sottomarino, forte con 500 volte la bomba di Hiroshima , e lo tsunami c'è una storia a lieto fine. Un 57enne, Lisala Folau , ...

