Super Green pass e Obbligo vaccinale over 50: giusto? discriminatorio? unica soluzione? (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sta creando non pochi dissapori il decreto legge del 7 gennaio titolato 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione Superiore ' , in quanto in esso é contenuto anche l'Obbligo vaccinale per gli over 50. Molti ritengono queste restrizioni ingiuste, altre l'unica soluzione per fronteggiare il Virus convincendo con nuove norme 'lo zoccolo duro' che ancora tarda a vaccinarsi. Ma la domanda che molti si stanno ponendo sui social e che pare dividere in più 'fazioni' la popolazione é : l'Obbligo vaccinale é giusto? discriminatorio? O era davvero l'unica soluzione possibile? Della questione ...

