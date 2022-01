Nuovi controlli sul gruppo squadra: l’Atalanta rimanda la partenza per Roma (Di venerdì 21 gennaio 2022) Cambio di programma per l’Atalanta: i nerazzurri hanno infatti posticipato la partenza per Roma, dove sabato sera alle 20.45 sono attesi dalla sfida contro la Lazio. Secondo le prime informazioni l’imprevisto sarebbe dovuto a controlli supplementari in corso di svolgimento sul gruppo squadra: proprio entro la giornata di venerdì, in virtù del nuovo protocollo Covid definito dalla Lega Serie A, la società doveva inviare la lista dei 25 calciatori che compongono il cosiddetto “gruppo Atleti”, nominativi sui quali si calcola l’eventuale 35% di positivi che fa scattare in automatico il rinvio della partita. Gasperini nel pomeriggio di venerdì ha diretto a Zingonia l’ultimo allenamento prima della partenza, con una seduta a porte chiuse, al termine del ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 21 gennaio 2022) Cambio di programma per: i nerazzurri hanno infatti posticipato laper, dove sabato sera alle 20.45 sono attesi dalla sfida contro la Lazio. Secondo le prime informazioni l’imprevisto sarebbe dovuto asupplementari in corso di svolgimento sul: proprio entro la giornata di venerdì, in virtù del nuovo protocollo Covid definito dalla Lega Serie A, la società doveva inviare la lista dei 25 calciatori che compongono il cosiddetto “Atleti”, nominativi sui quali si calcola l’eventuale 35% di positivi che fa scattare in automatico il rinvio della partita. Gasperini nel pomeriggio di venerdì ha diretto a Zingonia l’ultimo allenamento prima della, con una seduta a porte chiuse, al termine del ...

Advertising

GiancarloPoli7 : RT @rullo_lulic: L’Atalanta ha rinviato la partenza per Roma per effettuare nuovi controlli sul gruppo squadra. #LazioAtalanta - tommydea : RT @Carlo_Canavesi: L’#Atalanta ha rinviato la partenza per Roma per effettuare nuovi controlli sul gruppo squadra. #LazioAtalanta - rullo_lulic : L’Atalanta ha rinviato la partenza per Roma per effettuare nuovi controlli sul gruppo squadra. #LazioAtalanta - Gasperiniano : RT @Carlo_Canavesi: L’#Atalanta ha rinviato la partenza per Roma per effettuare nuovi controlli sul gruppo squadra. #LazioAtalanta - Max_883 : RT @Carlo_Canavesi: L’#Atalanta ha rinviato la partenza per Roma per effettuare nuovi controlli sul gruppo squadra. #LazioAtalanta -