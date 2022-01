In Italia è allarme femminicidi, su 295 omicidi 118 sono donne (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - “Nel 2021 in Italia sono stati commessi 295 omicidi volontari. È uno dei dati migliori tra i paesi europei, che a loro volta offrono i dati migliori nel mondo” ed “è aumentato il numero degli omicidi volontari di cui è stato individuato l'autore: si è passati, anche qui con una progressione costante, dal 40% del 92 al 73% del 2016”. Lo ha rilevato il primo presidente della Cassazione Pietro Curzio, aprendo l'Anno giudiziario, sottolineando però con forza, che vi è “un elemento sconcertante: tra le vittime dei 295 omicidi del 2021, 118 sono donne, di cui 102 assassinate in ambito familiare/affettivo ed in particolare 70 per mano del partner o ex partner”. Questo tipo di suddivisione, ha osservato Curzio, “è costante negli ultimi anni, si inquadra in un ... Leggi su agi (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - “Nel 2021 instati commessi 295volontari. È uno dei dati migliori tra i paesi europei, che a loro volta offrono i dati migliori nel mondo” ed “è aumentato il numero deglivolontari di cui è stato individuato l'autore: si è passati, anche qui con una progressione costante, dal 40% del 92 al 73% del 2016”. Lo ha rilevato il primo presidente della Cassazione Pietro Curzio, aprendo l'Anno giudiziario, sottolineando però con forza, che vi è “un elemento sconcertante: tra le vittime dei 295del 2021, 118, di cui 102 assassinate in ambito familiare/affettivo ed in particolare 70 per mano del partner o ex partner”. Questo tipo di suddivisione, ha osservato Curzio, “è costante negli ultimi anni, si inquadra in un ...

