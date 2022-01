Idonei Stem, si lavora ad una soluzione. Il M5S: “Emendamento al Milleproroghe per estendere la graduatoria di concorso” (Di venerdì 21 gennaio 2022) "Il MoVimento 5 Stelle al lavoro su uno dei fronti maggiormente attenzionato dal mondo della scuola. Pertanto riteniamo sia un bene che il deputato Luigi Gallo abbia presentato, con il nostro sostegno, un Emendamento al decreto Milleproroghe che prevede l'estensione agli Idonei della graduatoria di concorso di cui alla procedura concorsuale straordinaria per le discipline S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering e Mathematics)". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 gennaio 2022) "Il MoVimento 5 Stelle al lavoro su uno dei fronti maggiormente attenzionato dal mondo della scuola. Pertanto riteniamo sia un bene che il deputato Luigi Gallo abbia presentato, con il nostro sostegno, unal decretoche prevede l'estensione aglidelladidi cui alla procedura concorsuale straordinaria per le discipline S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering e Mathematics)". L'articolo .

