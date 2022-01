Doc 2, è successo subito dopo la puntata (Di venerdì 21 gennaio 2022) Doc – Nelle Tue Mani 2 non si ferma e si conferma uno dei prodotti più popolari della fiction di Rai1 dopo il risultato d'ascolti notevole dei primi due episodi, la serie con Luca Argentero protagonista ha confermato l'enorme seguito di pubblico, resistendo alla concorrenza del calcio, con la Coppa Italia su Canale 5, e al calo fisiologico e inevitabile dopo la sbornia entusiastica del ritorno. La seconda puntata di Doc – Nelle Tue Mani 2 ha interessato 6.709.000 spettatori pari al 30.6% di share (quil'intervista di Fanpage.it a Gianmarco Saurino), staccando nettamente l’incontro di Coppa Italia Roma-Lecce che ha raccolto davanti al video 2.651.000 spettatori pari al 10.9% di share. Il successo di Doc si propaga, in un certo senso, su tutta la programmazione di Rai1, se si considera il risultato de I Soliti ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 21 gennaio 2022) Doc – Nelle Tue Mani 2 non si ferma e si conferma uno dei prodotti più popolari della fiction di Rai1il risultato d'ascolti notevole dei primi due episodi, la serie con Luca Argentero protagonista ha confermato l'enorme seguito di pubblico, resistendo alla concorrenza del calcio, con la Coppa Italia su Canale 5, e al calo fisiologico e inevitabilela sbornia entusiastica del ritorno. La secondadi Doc – Nelle Tue Mani 2 ha interessato 6.709.000 spettatori pari al 30.6% di share (quil'intervista di Fanpage.it a Gianmarco Saurino), staccando nettamente l’incontro di Coppa Italia Roma-Lecce che ha raccolto davanti al video 2.651.000 spettatori pari al 10.9% di share. Ildi Doc si propaga, in un certo senso, su tutta la programmazione di Rai1, se si considera il risultato de I Soliti ...

Advertising

Raiofficialnews : Dopo il successo del primo appuntamento, in prima visione su @RaiUno due nuovi episodi di #DocNelleTueMani2, con… - VittoriaKiraz13 : Sapete perché Doc ha successo? Perché è una serie composta da un cast unito, anche umanamente. Hanno un obiettivo… - Italia_Notizie : Doc 2, Gianmarco Saurino: “I No-Vax dicono che Lorenzo Lazzarini è morto per il vaccino, ma scopriremo cosa gli è s… - donalella64 : RT @PaolaAmaIGatti: @DocNelleTueMani Secondo me non è successo davvero: Doc è senza mascherina, non penso girasse tranquillamente per i cor… - PaolaAmaIGatti : @DocNelleTueMani Secondo me non è successo davvero: Doc è senza mascherina, non penso girasse tranquillamente per i… -