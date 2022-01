Traffico Roma del 20-01-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 gennaio 2022) LuceverdeBentrovati a questo aggiornamento Buon pomeriggio da Simone Cerchiarain queste ore Non intenso ma con alcuni disagi Innanzitutto a causa di incidenti come a nord divicino Monterotondo in via di vallericca sul Muro Torto intanto ho risolto un incidente in direzione Policlinico Castro Pretoriorallentato sulla tangenziale Tra Tor di Quinto e la via Salaria rallentamenti sulla Appia Pignatelli altezza via dell’Almone Sirenetta sulla Prenestina nei pressi del raccordo anulare hanno ripreso i normali percorsi le linee tram 19 14:05 stamattina con ritardi per un intervento delle forze dell’ordine a piazzale Prenestino e con questo al momento è tutto i dettagli di queste di altre notizie li potete consultare nel sitopunto luceverde.it Grazie per l’attenzione A ...