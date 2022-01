Tarvisio | Monte Lussari | un piccolo angolo di paradiso nel Friuli Venezia Giulia

Advertising

ROBERTOFRAIOL13 : RT @ReneChampion1: Monte Lussari, Tarvisio (Udine) - sharisade_ok : RT @ReneChampion1: Monte Lussari, Tarvisio (Udine) - ines_bianca : RT @elisadallarche: campane a festa #Lussari #tarvisio #udine #fvg #coronacene @ Monte Lussari, Tarvisio, Italy - elisadallarche : campane a festa #Lussari #tarvisio #udine #fvg #coronacene @ Monte Lussari, Tarvisio, Italy - small_talk77 : RT @ReneChampion1: Monte Lussari, Tarvisio (Udine) -

Ultime Notizie dalla rete : Tarvisio Monte

Funweek

Dopo le due Discese con partenza in cima alLussari, ail Grand Prix Italia Seniores, Juniores e Aspiranti maschile ha proposto un primo Super - G FIS (il secondo è in programma giovedì 20 gennaio), vinto dallo svedese Johan ......Via Valsugana Via Valcamonica Via Valtellina Via Monfalcone Via Val Gardena ViaVia Della Pace Via Val Di Sole Via Val Pusteria Via Dobbiaco Via Presolana Via Sette Termini Via...In Friuli Venezia Giulia, quasi al confine con la Slovenia, si trova Monte Lussari con un piccolo borgo incantato ...A Tarvisio super protagonisti Marco Abbruzzese e Gregorio Bernardi. Belle prestazioni da parte di tutti gli atleti piemontesi ...