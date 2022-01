Roma | «Si metta la mascherina» | e lui risponde con calci e pugni agli agenti della Polizia Locale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Ancora violenza nella capitale, precisamente in zona Termini. Di nuovo la causa scatenante è legata al mancato rispetto delle normative anticovid. Questa volta la vittima è un agente, aggredito da un cittadino in quanto invitato a mettere la, di cui era sprovvisto quando si è recato ai tornellimetropolitana. Il fatto è avvenuto questa mattina. Non sono pochi gli episodi di violenza, spesso nei confronti delle forze dell’ordine, legati alla richiesta di rispetto delle nuove normative per l’emergenza pandemica da Covid-19. Questa mattina l’ennesima situazione: un agentediCapitale è stato aggredito violentemente in zona Termini da un 48enne italiano di origini marocchine e ...