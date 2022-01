Ratzinger non mosse un dito contro i preti pedofili. Rapporto choc della Chiesa tedesca. Il Papa Emerito tra il 1977 e il 1982 non fece nulla per fermare alcuni sacerdoti accusati di abusi su minori (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Papa Emerito Benedetto XVI non fece nulla, quando era arcivescovo della diocesi di Monaco, per fermare gli episodi di pedofilia che coinvolgevano alcuni sacerdoti. La pesante accusa è contenuta nel Rapporto pubblicato oggi, su impulso della Chiesa tedesca, riguardo i casi di pedofilia che si sono verificati tra l’immediato dopoguerra e il 2019 nella diocesi di Monaco di Baviera, all’epoca dei fatti retta da di cui lui Joseph Ratzinger. Secondo il libro bianco nei cinque anni passati alla guida della diocesi di Monaco e Frisinga, tra il 1977 ed il 1982, l’allora arcivescovo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 20 gennaio 2022) IlBenedetto XVI non, quando era arcivescovodiocesi di Monaco, pergli episodi dia che coinvolgevano. La pesante accusa è contenuta nelpubblicato oggi, su impulso, riguardo i casi dia che si sono verificati tra l’immediato dopoguerra e il 2019 nella diocesi di Monaco di Baviera, all’epoca dei fatti retta da di cui lui Joseph. Secondo il libro bianco nei cinque anni passati alla guidadiocesi di Monaco e Frisinga, tra iled il, l’allora arcivescovo ...

