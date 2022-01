Questa Maria Elena Boschi? Non proprio, sdraiata a terra e disperata: "dramma" davanti a Giulio Berruti | Guarda (Di giovedì 20 gennaio 2022) Altro che crisi. Tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti tutto sembra filare liscio. Tanto che i due sono stati immortalati insieme a Cortina d'Ampezzo mentre sciano sulla neve. O meglio, mentre l'attore tenta di dare lezioni alla deputata di Italia Viva. I risultati però non sono dei migliori. Come si vede nelle foto scattate dal settimanale Oggi, la Boschi prima tenta di sciare, poi scoraggiata cade e rimane seduta per un po'. Una cosa è certa: il fantomatico allontanamento tra loro non è mai esistito. A diffondere l'indiscrezione sulla possibile separazione era stata Dagospia. Per il sito i due avevano festeggiato le feste natalizie separati. Per di più, ad alimentare il sospetto ci aveva pensato Berruti con un messaggio sui social. "Che se brilla solo con ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Altro che crisi. Tratutto sembra filare liscio. Tanto che i due sono stati immortalati insieme a Cortina d'Ampezzo mentre sciano sulla neve. O meglio, mentre l'attore tenta di dare lezioni alla deputata di Italia Viva. I risultati però non sono dei migliori. Come si vede nelle foto scattate dal settimanale Oggi, laprima tenta di sciare, poi scoraggiata cade e rimane seduta per un po'. Una cosa è certa: il fantomatico allontanamento tra loro non è mai esistito. A diffondere l'indiscrezione sulla possibile separazione era stata Dagospia. Per il sito i due avevano festeggiato le feste natalizie separati. Per di più, ad alimentare il sospetto ci aveva pensatocon un messaggio sui social. "Che se brilla solo con ...

Advertising

Maria_AnnaPatti : RT @LorenzinaMoro: Con uno sguardo mi ha resa più bella, e io questa bellezza l’ho fatta mia. Felice, ho inghiottito una stella. Szymborsk… - AlessiaGastald1 : RT @amicii_news: ?? Maria su Carola: prima che iniziasse a ballare gli fa: “ questa coreografia è anche un qualcosa di autobiografico” perch… - LorenzinaMoro : Con uno sguardo mi ha resa più bella, e io questa bellezza l’ho fatta mia. Felice, ho inghiottito una stella. Szym… - CasLau94 : RT @Susy9514: Il modo in cui la Celentano potrebbe mandare avanti questa trasmissione da sola, Maria non abbiamo bisogno di nessuno qua #Am… - symfonier : RT @Susy9514: Il modo in cui la Celentano potrebbe mandare avanti questa trasmissione da sola, Maria non abbiamo bisogno di nessuno qua #Am… -