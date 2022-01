Quante posizioni guadagna Jannik Sinner in classifica con il 3° turno agli Australian Open? Proiezioni ranking ATP (Di giovedì 20 gennaio 2022) Lo scorso 10 gennaio, nel primo aggiornamento dopo l’ATP Cup 2022 di tennis, Jannik Sinner era sceso al numero 11 della classifica mondiale con 3390 punti, scavalcato dal canadese Felix Auger-Aliassime, ma l’azzurro però sapeva già che avrebbe giocato gli Australian Open da numero 10. Sinner, infatti, lunedì 17 gennaio, ha scavalcato il polacco Hubert Hurkacz: l’azzurro, che agli Australian Open difendeva i 45 punti del secondo turno del 2020, dopo la vittoria odierna ed il passaggio al terzo turno, ha iniziato a rimpinguare il proprio bottino, pur non riuscendo ancora a scalare la classifica. Va ricordato infatti che l’azzurro scarterà i punti dell’edizione 2020 il 31 gennaio, mentre ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) Lo scorso 10 gennaio, nel primo aggiornamento dopo l’ATP Cup 2022 di tennis,era sceso al numero 11 dellamondiale con 3390 punti, scavalcato dal canadese Felix Auger-Aliassime, ma l’azzurro però sapeva già che avrebbe giocato glida numero 10., infatti, lunedì 17 gennaio, ha scavalcato il polacco Hubert Hurkacz: l’azzurro, chedifendeva i 45 punti del secondodel 2020, dopo la vittoria odierna ed il passaggio al terzo, ha iniziato a rimpinguare il proprio bottino, pur non riuscendo ancora a scalare la. Va ricordato infatti che l’azzurro scarterà i punti dell’edizione 2020 il 31 gennaio, mentre ...

