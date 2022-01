Omicron 2, sorella della variante sudafricana spuntata in Nord Europa: potrebbe essere più virulenta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Spunta una nuova variante Covid, gemella “diversa” dell’ultima mutazione del virus individuata per la prima volta in Sud Africa e che ora è maggioritaria in Italia. Fa la sua comparsa in Nord Europa, ma a parte queste poche informazione, di lei si sa ancora poco. Come conferma all’Adnkronos Salute Massimo Galli, già primario di Malattie infettive all’Ospedale Sacco di Milano. Omicron 2, la gemella diversa della mutazione sudafricana: più virulenta e contagiosa Dunque, l’unica certezza al momento è che in meno di un anno, tre varianti si sono sostituite l’una con l’altra: sovrapponendosi. Avvicendandosi. Sempre comunque sfidando il nostro sistema immunitario e le capacità di difesa indotte dai vaccini. Per il resto, come anticipato, su Omicron 2 ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Spunta una nuovaCovid, gemella “diversa” dell’ultima mutazione del virus individuata per la prima volta in Sud Africa e che ora è maggioritaria in Italia. Fa la sua comparsa in, ma a parte queste poche informazione, di lei si sa ancora poco. Come conferma all’Adnkronos Salute Massimo Galli, già primario di Malattie infettive all’Ospedale Sacco di Milano.2, la gemella diversamutazione: piùe contagiosa Dunque, l’unica certezza al momento è che in meno di un anno, tre varianti si sono sostituite l’una con l’altra: sovrapponendosi. Avvicendandosi. Sempre comunque sfidando il nostro sistema immunitario e le capacità di difesa indotte dai vaccini. Per il resto, come anticipato, su2 ...

AndreaPlatos : @ProfMBassetti Tutto vero. Ma L’assurdità non è anche far salire gente non testata sugli aerei (eg per UK, non so i… - guiodic : @stebellentani @GPerenne @camiziani La nuova variante c'è già, è una sorella della Omicron ancora più contagiosa e si chiama BA.2. - blocca_i_troll : @Lucia951139411 @lasconcertata Ormsi solo i vax si impestano... Mia sorella, marito due figlie tutti vax da ieri tu… - Infermiere_line : Omicron 2: sequenziale una nuova variante del coronavirus, sorella della sudafricana @NurseTimes - jack_killyan : @mari_arena75 Mia sorella per una settimana ha avuto mal di gola,il doc ha detto che molti stavano così, io dolori… -